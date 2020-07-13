Кулеба рассказал, кому на самом деле нужна вода в Крыму

КИЕВ. 13 июля. УНН. Для населения временно оккупированного Крыма воды хватает - недостаточно ее для промышленности и военных баз РФ. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"В Крыму достаточно собственной воды для населения. Украина заботится о людях, которые живут в Крыму. Воды там для них достаточно. Проблемы есть у промышленности и у военных баз, которые там Россия штампует и укрепляет на каждом шагу. Но, простите, проблемы российской экономики и российских солдат - это проблемы России. И мы нигде не обязывались и нет такого обязательства в международном праве поставлять воду российским солдатам, "зеленым человечкам", - сказал министр.

Как сообщал УНН, по словам Кулебы, отсутствие воды в оккупированном Крыму - это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность.