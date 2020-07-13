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Парламентарии поддержали внесение изменений в закон о рынке электроэнергии

Парламентарии поддержали внесение изменений в закон о рынке электроэнергии

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3199 о внесении изменений в ЗУ "О рынке электроэнергии". Соответствующее решение поддержали 242 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается предоставить Кабмину возможность устанавливать для некоторых предприятий обязательную продажу на постоянной основе определенного объема электрической энергии по долгосрочным (не менее пяти лет) двусторонним договорам на специальных электронных аукционах исключительно конечным потребителям которые:

- имеют цель создание новых и последующую эксплуатацию объектов, совокупная проектная мощность электроустановок которых составляет 100 МВт и выше;

- условия потребления таких объектов отличаются постоянным потреблением, прогнозируемостью и минимальным риском небаланса;

- хозяйственная деятельность таких предприятий (основной производственный процесс) не связан с выбросами парниковых газов.

Напомним, правительственный законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" №3657 рассмотрят на пленарном заседании Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, законопроект, электроэнергия
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