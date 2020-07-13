Известному российскому актеру на 3 года запретили въезд в Украину

КИЕВ. 13 июля. УНН. Российскому актеру, который незаконно посещал оккупированный Крым, на 3 года запретили въезд в Украину. Мужчина прилетел в аэропорт "Борисполь" сегодня рейсом из Франкфурта и пытался обмануть украинских пограничников, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПНСУ.

Сообщается, что во время беседы мужчина 1982 года рождения наотрез отказывался признать посещение аннексированной Россией украинской территории. Впоследствии он не смог объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году.

Как выяснилось, актер участвовал в съемках фильма "Балканский рубеж", которые проходили в том числе на временно оккупированномй полуострове.

"В Украину, по словам мужчины, прибыл также для съемок, но в ближайшее время это ему не удастся. Украинские пограничники проставили российскому актеру штамп о трехлетнем запрете на въезд в нашу страну", - отметили в ГПСУ.

Отметим, речь, вероятно, идет о российском актере Антон Пампушном, который также является 1982 г. р. и играл одну из ролей в фильме "Балканский рубеж".

Как сообщал УНН, в Харьковской области 31-летний гражданин РФ предлагал пограничникам взятку в размере 400 долларов в обмен на снятие запрета въезда двум его товарищам.