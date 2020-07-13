Украина получила от Индии 50 тысяч капсул препарата для борьбы с COVID-19

КИЕВ. 13 июля. УНН. Украина, в качестве гуманитарной помощи, получила от Республики Индия партию антивирусных препаратов "OMVIR", которые используются в лечении пациентов с коронавирусом COVID-19. Этих медикаментов хватит на лечение около 5 тыс. пациентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Украина очень благодарна за гуманитарную помощь в 50 тыс. капсул препарата "OMVIR". Это средство внесено в отечественный протокол лечения и наши больницы, признаннык опорными в борьбе с COVID-19 очень заинтересованы в том, чтобы его получить. Этой партии хватит для того, чтобы пролечить около 5 тыс. пациентов", - говорится в сообщении.

Посол Республики Индия в Украине Партха Сатпатхи заметил, что в случае необходимости могут быть дополнительные поставки этого средства.

"Вопрос здравоохранения - вопрос национальной безопасности. Когда мы получили запрос от Украины, то решили помочь. Если он (препарат - ред.) вам пригодится, то мы готовы помогать еще", - подчеркнул Партха Сатпатхи

Отмечается, что препарат "OMVIR" включает в себя 75 мг действующего вещества Oseltamivier Phosphate и включен в украинский протокол лечения от коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, Министерство здравоохранения обеспечило поступление лекарственных средств и медицинских изделий на +25% по сравнению с мартом 2020 года. Планируются поставки иммуносупрессивных, антиретровирусных и противотуберкулезных препаратов до конца года.