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Уруский остается кандидатом на пост вице-премьера по ОПК - Арахамия

Уруский остается кандидатом на пост вице-премьера по ОПК - Арахамия

Давид Арахамия

КИЕВ. 13 июля. УНН. Постановление о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам отраслей промышленности отозвали из-за юридической ошибки, он остается кандидатом. Об этом заявил журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, что Уруский уже не кандидат на должность вице-премьера по ОПК, Арахамия ответил: "Там была просто юридическая ошибка при подаче и поэтому его отозвали, чтобы исправить ошибку и пройти процедуру нормально. Он остается, именно так".

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Как сообщал УНН ранее, правительство отозвало из Рады постановление о назначении Уруского вице-премьером по ОПК.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Слуга народа, Давид Арахамия
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