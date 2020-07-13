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Начинается заседание фракции СН: в здании невиданные меры безопасности, ожидают Зеленского и Шмыгаля

Начинается заседание фракции СН: в здании невиданные меры безопасности, ожидают Зеленского и Шмыгаля

КИЕВ. 13 июля. УНН. Начинается заседание фракции “Слуга народа”, в здании, где будет проходить заседание приняты невиданные меры безопасности. На данный момент ожидают прибытия Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Начинается заседание фракции СН. В здании приняты невиданные ранее меры безопасности. Даже депутатов на автомобилях не пускали на территорию БЦ. Ждём Президента и Премьера”, — написал он.

Как сообщал УНН ранее, Парламентская фракция “Слуга народа” сегодня соберется на заседание для обсуждения ряда вопросов, в том числе и кадровых. Для представления кандидатов на должность в правительстве пригласили Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Напомним, “слуги народа” в понедельник, 13 июля, планировали собраться на заседание фракции.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Слуга народа, Денис Шмыгаль
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