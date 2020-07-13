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Нардепы требуют прозрачного назначения руководителя Гослесагентства: предлагают встречу кандидатов с фракцией СН

Нардепы требуют прозрачного назначения руководителя Гослесагентства: предлагают встречу кандидатов с фракцией СН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Народные депутаты Украины обратились к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и просят прозрачного назначения главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Об этом сообщил народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Народные депутаты обратились к Премьеру Денису Шмыгалю с требованием провести назначение нового руководителя Гослесагенства в прозрачный способ. Для этого предлагаем провести встречу возможных кандидатов с депутатской фракцией “Слуга Народа”, — пишет он.

По словам Качуры, необходимо назначить человека, который остановит все схемы.

“Учитывая ситуацию, сложившуюся с вырубкой лесов по всей территории Украины и наводнениями, что были спровоцированы, в том числе преступным подходом предыдущего руководства, — мы не можем сделать ошибку. Мы должны назначить человека, который остановит все эти схемы!” — добавил он.

Напомним, 2 июля Кабинет министров принял решение уволить главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого.

Источник: УНН
Теги: Украина, назначения, Слуга народа
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