В МИД назвали страны, которые хотят видеть в коалиции по деоккупации Крыма

КИЕВ. 13 июля. УНН. Украина видит участниками площадки по деоккупации Крыма Соединенные Штаты, Великобританию, а также Европейский Союз как структурную единицу. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Мы очень рассчитываем, что активное участие в создании и функционировании этого формата примут ЕС именно как объединение... Соединенные Штаты и Великобритания. Формат будет открыт, но я считаю, что движущие силы этого проекта со стороны наших партнеров должны быть те, кого я назвал", - сказал Кулеба.

По его словам, будущая платформа в перспективе будет выполнять три функции. Первая - платформа будет помогать держать вопрос Крыма среди приоритетов международной повестки дня. Вторая - будет позволять координировать усилия максимального количества участников для обеспечения политики непризнания Крыма и санкционной политики в отношении России в связи с этим. Третья - это защита прав человека на оккупированном полуострове.

"Нынешние механизмы защиты, к сожалению, исчерпали свои силы, они являются, к сожалению, бездейственными. Нам нужно, может быть, даже разрабатывать какие-то специальные механизмы конкретно для случая Крыма", - отметил министр.

Как сообщал УНН, ранее Кулеба заявил, что Украина пытается выбрать формат для работы в направлении деоккупации Крыма, Россия в этот формат не войдет.