Рада приняла законопроект о трансформации образовательной сети

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3719 о внесении изменений в Закон Украины "О среднем образовании" (относительно сохранения санаторных школ (санаторных школ-интернатов) для возможности восстановления здоровья детей в тесном единстве с обучением и воспитанием, в сотрудничестве врачей и педагогов). Соответствующее решение поддержали 323 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

По мнению авторов законопроекта, его целью является, в частности, обеспечение формирования образовательной сети органами местного самоуправления в соответствии с потребностями общества и обеспечение права каждого на образование.

Предполагается, что в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Закона основатели санаторных школ (санаторных школ-интернатов) должны изменить тип таких учебных заведений на один из типов учреждений общего среднего образования, которые предусмотрены настоящим Законом, или прекратить такие учебные заведения путем их реорганизации или ликвидации.

Отмечается, что имущество реорганизованных или ликвидированных санаторных школ (школ-интернатов) используется исключительно для обеспечения получения детьми или молодежью образования, предоставление им услуг в сфере социальной защиты, культуры, спорта или здравоохранения.

Напомним, Верховная Рада Украины сократила сроки внесения альтернативных законопроектов в законопроект о трансформации заведений образовательной сети.