Фракция СН: Зеленский и Шмыгаль презентовали кандидатов на главу НБУ и АМКУ

КИЕВ. 13 июля. УНН. Во время заседания фракции “Слуга народа” Президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль презентовали кандидатов на должность главы Национального банка, Антимонопольного комитета, вице-премьер-министра – министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Президент с Премьером презентовали кандидатов на должность главы НБУ, Антимонопольного комитета, Вице-Премьера ОПК”, — написал Качура.

В то же время имен кандидатов он не назвал.

Напомним, на заседании фракции народные депутаты Украины обратились к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и просят прозрачного назначения главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины.