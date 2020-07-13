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В "Слуге народа" сообщили, когда определятся с кандидатом на должность главы НБУ

В "Слуге народа" сообщили, когда определятся с кандидатом на должность главы НБУ

КИЕВ. 13 июля. УНН. С кандидатурой на пост главы НБУ мы определимся в среду. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram, передает УНН.

"С кандидатурой на должность главы НБУ мы определимся в среду. Есть несколько кандидатов. К концу недели мы должны принять решение", - написал Качура.

Ранее он сообщил, что во время заседания фракции "Слуга народа" Президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль представили кандидатов на должность главы Национального банка, Антимонопольного комитета, вице-премьер-министра - министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Позже в "Слуге народа" отметили, что Рада на неделе рассмотрит кандидатов на должности вице-премьера и главы АМКУ, а также назвали имена.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Слуга народа
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