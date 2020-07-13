Один из комитетов ВР продолжит работать в межсессионный период

КИЕВ. 13 июля. УНН. В середине фракции "Слуга народа" было принято решение, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не пойдет на каникулы и продолжит работать в межсессионный период. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает корреспондент УНН.

"Мы договорились в середине фракции, что в межсессионный период, когда будет проходить, мы 3-4-5 раз, столько, сколько надо, будем собираться в связи с накоплением законопроектов. У меня профильный комитет (комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, - ред.), в котором я являюсь заместителем, мы рассматриваем вопросы и децентрализационные и изменения в избирательное законодательство, и о местном самоуправлении, куча нормативных актов, которые мы будем разрабатывать, и мы приняли решение согласно регламенту, что мы не будем идти на каникулы и комитет будет работать, собираться и принимать законы", - отметил он.

Напомним, Верховная Рада Украины не прекратит работу во время летних каникул. Депутаты планируют провести минимум 3-4 внеочередных заседаний в этот период, чтобы принять ряд законопроектов.