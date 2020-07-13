Во фракции "Слуга народа" ожидают преодоления табачной монополии от нового руководителя АМКУ
КИЕВ. 13 июля. УНН. Во фракции "Слуга народа" ожидают преодоления табачной монополии от нового руководителя Антимонопольного комитета Украины, что недоплачивают в бюджет налог на прибыль. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает корреспондент УНН.
"... Табачными монополиями, которые сейчас образовали картельный сговор и практически не платят налоги в украинский бюджет, есть компании ... Я посмотри, что огромная транснациональная корпорация, которая зарабатывает миллиарды долларов платит по 200 тыс. гривен в год налога на доход, то это абсолютно ненормально, потому что киоск с шаурмой возле станции метро, пожалуй, больше в Киеве платит, чем эта транснациональная корпорация. Этот монопольный сговор должен новый руководитель Антимонопольного комитета однозначно побороть. Я задавал этот вопрос, они подтвердили, что до конца года после того, как мы назначим ее на должность, пройдут суды и этот вопрос будет решен", - отметил нардеп.
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Напомним, во время заседания фракции "Слуга народа" Президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль представили кандидатов на должность главы Национального банка, Антимонопольного комитета, вице-премьер-министра - министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса.