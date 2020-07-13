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Фракция СН будет рекомендовать Песчанскую на должность главы АМКУ, а Уруского - на вице-премьера

Фракция СН будет рекомендовать Песчанскую на должность главы АМКУ, а Уруского - на вице-премьера

КИЕВ. 13 июля. УНН. Во время сегодняшнего заседания фракции “Слуга народа” депутаты утвердили рекомендовать на должность главы Антимонопольного комитета Ольгу Песчанскую, на вице-премьер-министра – министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олега Уруского. Об этом сообщил народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Сегодня фракция утвердила рекомендовать Пищанскую на должность главы Антимонопольного комитета и Уруского на позицию Вице-Премьера по ОПК”, — написал депутат.

Как сообщал УНН, Уруского и Песчанскую на сегодняшнем заседании фракции представили Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вопросы об их назначении на этой неделе, скорее всего, рассмотрит парламент.

Источник: УНН
Теги: Украина, назначения, Слуга народа
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