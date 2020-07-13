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Несправедливое начисление пенсий семьям военных, погибших на Донбассе: Зеленский требует разобраться

Несправедливое начисление пенсий семьям военных, погибших на Донбассе: Зеленский требует разобраться

Владимир Зеленский

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету министров разобраться с проблемой несправедливого начисления пенсий семьям защитников, погибших в зоне проведения АТО/ООС на Донбассе. Об этой проблеме Глава государства услышал от воинов АТО/ООС во время встреч в различных регионах, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"Есть несправедливость потому, что военные, погибшие на войне в 2014-2018 годах, тогда получали зарплату в пару тысяч гривен. Поэтому пенсии, которые сейчас поступают их родителям, очень отличаются от пенсий родителей тех воинов, которые погибли, получая заработную плату 14, 16, 20 тыс. Поэтому пенсия там в разы меньше, и они говорят о несправедливости", - отметил Владимир Зеленский во время совещания с представителями Кабинета министров.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство рассмотрит возможные пути решения этой проблемы.

Напомним, Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины Тарасу Матвииву.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, пенсии
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