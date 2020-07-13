Кроме кадровых вопросов "слуги народа" обсудили изменения в Избирательный кодекс

КИЕВ. 13 июля. УНН. Обсудили изменения в Избирательный кодекс и провели рейтинговое голосование относительно чувствительных параметров избирательного законодательства. Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... обсудили изменения в Избирательный кодекс и провели рейтинговое голосование относительно чувствительных параметров избирательного законодательства. Вышла достаточно конструктивная дискуссия по поводу порога партийности выборов. Сейчас есть два варианта - начиная с 10 тыс. избирателей и с 35 тыс.. Большинство склоняется к 10 тыс." , - написала Кравчук.

Кроме того, по ее словам, сегодня заседание проходило в новом для нас формате с моделированием обстановки сессионного зала парламента.

"Думаю, результатом будут довольны все", - резюмировала Кравчук.

Напомним, во время сегодняшнего заседания фракции "Слуга народа" депутаты утвердили рекомендовать на пост главы Антимонопольного комитета Ольгу Песчанскую, а на вице-премьер-министра - министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олега Уруского.