Прокуратура отстояла наказание по делу "экс-главы Минздрава Крыма"

КИЕВ. 13 июля. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым отстояла наказание для бывшего “министра здравоохранения Республики Крым” Петра Михальчевского. Об этом сообщает пресс-служба АРК в Telegram-канале, передает УНН.

"Сегодня, 13 июля 2020 года, Днепровский районный суд г. Киева поддержал позицию прокуратуры Автономной Республики Крым, признав бывшего "министра здравоохранения Республики Крым" Петра Михальчевского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена в редакции от 2014 года) и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Так, Михальчевский, будучи гражданином Украины, после оккупации полуострова в 2014 году возглавил незаконно созданное "Министерство здравоохранения Республики Крым" в составе "Совета министров Автономной Республики Крым", предоставляя таким образом помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Министр" непосредственно участвовал в реализации политики государства-оккупанта, которая направлена на легитимизацию оккупационной власти, путем издания приказов и распоряжений о деятельности указанного "министерства". Кроме того, оказывал помощь оккупационной власти в организации и проведении незаконного "референдума о статусе Крыма" в 2014 году, и отчитывался "руководству" оккупационной администрации, в частности по результатам голосования своих подчиненных, склоняя их к приобретению гражданства Российской Федерации", - отметили в прокуратуре.

Напомним, Днепровский райсуд Киева в октябре 2019 года освободил из-под домашнего ареста бывшего главу "Министерства здравоохранения" аннексированного Крыму Петра Михальчевского, обвиняемого в государственной измене.