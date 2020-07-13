"Большая стройка": Президент назвал срок для подготовки плана по реализации объектов на 2021 год

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский отметил необходимость подготовки четкого перечня и плана реализации объектов, которые расширят программу "Большая стройка" в следующем году - в частности, это театры, музейные комплексы и т.д., - чтобы уже сейчас ответственные министерства и облгосадминистрации запланировали выделение на это средств. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

“Думаю, до 1 сентября времени для этого достаточно”, — отметил Глава государства на совещании с членами Кабинета Министров.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины, руководитель Координационного совета по реализации программы “Большая стройка” Кирилл Тимошенко сообщил, что строительство дорог государственного значения в пределах национальной программы “Большая стройка” идет по графику. В ближайшие месяцы ожидается открытие многих отремонтированных дорог.

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Он отметил, что за месяц работы Координационного совета был сформирован окончательный перечень всех объектов, которые будут возводиться в рамках национальной программы “Большая стройка”, налажено отчетность и мониторинг работ по фото- и видеофиксации. Привлечен независимый технический надзор, который осуществляет проверку выполнения строительно-монтажных работ.

“Касательно дорогах государственного значения, которые строятся Укравтодором, все идет по графику. Дороги уже начали сдавать в эксплуатацию. В этом месяце у нас будет открытие многих дорог, в частности в Полтаве, в районе Станицы Луганской, дороги на Бердянск и т.д.”, — сообщил он.

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Что касается дорог местного значения, то, по словам Кирилла Тимошенко, были определенные проблемы с освоением выделенных средств. Так, по состоянию на 1 мая областные государственные администрации получили более 6 млрд грн в местные дороги, а использовали всего 1,9 млрд грн, то есть 30%.

“Но по состоянию на 1 июля ОГА было получено 10 млрд и уже использовано 5,52 млрд грн — это 55%. Фактически мы ускорились и будем ускоряться дальше. Некоторые области, которые быстро работают, вскоре сдадут все свои объекты „Большого строительства“. Например, Харьковская область. Сдаем 1 августа все дороги”, — сообщил заместитель руководителя Офиса Президента.

Также он отметил, что на проведение строительных работ в рамках создания приемных отделений из Фонда борьбы с распространением COVID-19 выделено 1,680 млрд грн. За их строительство отвечают местные администрации вместе с Министерством развития общин и территорий Украины. Еще 5,3 млрд грн выделено на приобретение необходимого медицинского оборудования, которое будет централизованно закуплены Министерством здравоохранения.

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Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев добавил, что всего планируется капитально отремонтировать или построить 210 приемных отделений.

Всего в рамках программы “Большая стройка” капитально реконструируется строится с нуля около 600 объектов. На сегодня общий процент строительной готовности объектов — 52%, в том числе школы — 57%, сады — 54%, спортивные сооружения — 41%.

По словам Алексея Чернышева, Минрегион тщательно мониторит реализацию программы “Большая стройка”, для чего был создан специальное мобильное подразделение.

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“В рабочих поездках в регионы во время общения с людьми чувствую запрос общества на изменения и благодарность президентской программе за то, что десятки необходимых объектов в разных уголках страны будут наконец построены”, — отметил он.

Со своей стороны глава правительства Денис Шмыгаль напомнил, что благодаря программе “Большая стройка”, дорожному строительству и другим мероприятиям за два последних месяца через центры занятости удалось трудоустроить 174 тыс. человек.