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Кулебу призвали отреагировать на запрет РФ крымчанам пересекать админграницу более одного раза

Кулебу призвали отреагировать на запрет РФ крымчанам пересекать админграницу более одного раза

КИЕВ. 14 июля. УНН. Гражданская инициатива КрымSOS направила на имя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы заявление с просьбой отреагировать на незаконное ограничение Россией права жителей Крыма на свободное пересечение административной границы между Херсонской областью и аннексированым полуостровом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

В заявлении указывается, что в связи с противоэпидемиологическими мерами, с 29 марта 2020 года правительство РФ разрешило покидать РФ и Крым гражданам России, у которых имеется также иное гражданство лишь один раз.

“То есть, жители Крыма имеют возможность однократно выехать из Крыма через российские КПВВ, ссылаясь на норму о наличии у них гражданства Украины. Так, по информации оккупационных властей, жители Крыма, которые имеют „гражданство РФ“ не смогут покинуть территорию полуострова на основании только украинского паспорта и подлежат административной ответственности” — говорится в заявлении.

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Кроме этого, отмечается, что попытка повторного пересечения административной границы Крыма с Херсоном до снятия карантина будет считаться “попыткой незаконного пересечения государственной границы”, за что предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством России. В КрымSOS подчеркнули, что такая ситуация ставит в затруднительное положение абитуриентов из Крыма, которые хотят поступать в вузы на материковой части Украины.

“С началом вступительной кампании 2020 года большое количество детей и их родителей выехали на подконтрольную территорию Украины для сдачи экзаменов, ВНО и представления документов через Образовательные центры „Крым-Украина“. Таким образом, в понимании российского законодательства, они использовали свое право на однократный выезд из Крыма. Поэтому по возвращении и до окончания карантина они не смогут покинуть оккупированную территорию, что ставит под угрозу возможность реализации права на образование”, — говорится в заявлении.

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В инициативе обращают внимание на то, что наличие права собственности на недвижимость и землю в Крыму не входит в перечень оснований для въезда на полуостров граждан Украины.

“Невозможность граждан Украины, которые не проживают постоянно в Крыму, въехать на временно оккупированную территорию Украины и распоряжаться своим имуществом ... создает общественный резонанс и обоснованные опасения относительно возможной конфискации этого имущества оккупационными властями”, — отмечают активисты КрымSOS.

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Эксперты организации указывают на то, что таким запретом Россия нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, статья 12 которого гарантирует каждому, кто законно находится в Крыму, право на свободное передвижение и запрещает лишать граждан Украины права на въезд на территорию собственной государства.

“Общественная организация КрымSOS просит МИД Украины обратиться к международному сообществу с целью информирования и прекращении нарушения Россией прав жителей Крыма”, — говорится в заявлении.

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Дмитрий Кулеба и Министерство иностранных дел пока публично не отреагировали на заявление активистов.

В начале июля пограничное управление ФСБ России по аннексированному Крыму сообщило, что зарегистрированных на полуострове крымчан будут штрафовать за попытку перейти административную границу по украинскому паспорту. В свою очередь Украина не признает российские паспорта, выданные в аннексированном Крыму, и въехать на материковую часть Украины по ним нельзя.

7 июля пресс-секретарь Херсонского отряда Государственной пограничной службы Украины Иван Шевцов сообщил в эфире проекту “Крым.Реалии”, что украинские пограничники насчитали более 300 человек, которых Россия с начала месяца не пустила в Крым через админграницу.

Ранее в МИД называли имена незаконно задержанных украинский в оккупированном Крыму и выразили протест.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Крым, Украина, ВНО, Дмитрий Кулеба
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