Арахамия: Рада рассмотрит законопроект о реформе СБУ в сентябре

КИЕВ. 14 июля. УНН. Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада Украины рассмотрит новый законопроект о реформировании Службы безопасности Украины в сентябре этого года. Об этом Арахамия сказал в эфире “Свобода слова”, передает УНН.

По его словам, сейчас законопроект дорабатывается в комитете, а уже в сентябре он будет вынесен на голосование.

“Я думаю, вы имеете в виду новый законопроект о СБУ, который нарабатывается в нашем комитете и мы как раз в сентябре выносим этот законопроект уже на голосование”, — рассказал Арахамия.

Председатель фракции “Слуга народа” анонсировал рассмотрение проекта закона о Бюро финансовых расследований.

Напомним, в СБУ рассказали, как будет проходить реформа ведомства.