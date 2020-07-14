Разумков надеется за несколько дней завершить рассмотрение в ВР законопроекта об игорном бизнесе

КИЕВ. 14 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков думает, что за несколько дней парламентарии смогут уже завершить рассмотрение законопроекта о легализации игорного бизнеса и перейти к рассмотрению важных законов. Об этом он заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1", передает УНН.

"Мы прошли по всем правкам, которые не были учтены. И они были уже проголосованы, поддержаны или не поддержаны в зале. На сегодня мы рассматриваем правки, которые были учтены комитетом, сейчас их коллеги ставят на подтверждение. К сожалению, я не могу сказать, что это очень эффективная работа, но Регламент такое предусматривает. Я надеюсь, что все же политический смысл победит, и мы сможет пройти этот законопроект как можно скорее для того, чтобы вернуться к тем важным законам", - сказал Разумков.

По его словам, он не ожидал, что рассмотрение этого закона будет таким длительным, ведь и сами инициаторы, и члены комитетов говорили, что это займет день-полтора.

"Фактически мы неделю уже его рассматриваем. Я думаю, хотелось бы верить, что мы сможем ближайшие дни из него выйти. И в конце сессии принять еще много важных законов", - добавил спикер парламента.

Также Разумков отметил, что для рассмотрения других вопросов есть такой инструмент, как внеочередные заседания, и ВР будет их использовать.

Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании 14 июля продолжит рассмотрение законопроекта о легализации игорного бизнеса в Украине и планирует рассмотреть еще ряд вопросов. Кроме того, парламентарии запланировали проведение двух внеочередных заседаний.