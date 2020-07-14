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Кулеба: Украина проинформирует международных партнеров об убийстве медика на Донбассе

Кулеба: Украина проинформирует международных партнеров об убийстве медика на Донбассе

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 14 июля. УНН. Украина будет информировать международных партнеров относительно убийства медика на Донбассе во время боя. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Начнем с трагического известия, это тот бой, который состоялся на Донбассе, в котором был убит медик... Мы проинформируем международных партнеров об убийстве медика на Донбассе. Убийство украинского медика на фронте не останется без внимания наших международных партнеров. Враг не останется без наказания", - отметил он.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области в результате обстрела боевиков погиб военный медик, который пытался эвакуировать с поля боя тело погибшего сослуживца.

Источник: УНН
Теги: МИД, Донбасс, медики, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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