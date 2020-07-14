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В ВР почтили память погибших на востоке и западе Украины из-за стихийных бедствий

В ВР почтили память погибших на востоке и западе Украины из-за стихийных бедствий

КИЕВ. 14 июля. УНН. В Верховной Раде минутой молчания почтили память людей, погибших от пожаров в Луганской области, а такоже из-за непогоды на западе Украины, передает корреспондент УНН.

"Все знают, что был большой пожар в Луганской области. Погибли люди, разрушено более 100 домов, церковь, практически пламя дибралося до больницы в городе Северодонецке... Я прошу сейчас парламент почтить минутой молчания людей, погибших и на Западе, и на Востоке", - сказал нардеп Сергей Шахов.

Напомним, на территории Новоайдарского района Луганской области 13 июля ликвидирован пожар лесного массива и сухой травы, который возник 6 июля.

Как сообщал УНН ранее, в Луганской области полностью ликвидировали пожар и отметили, что убытки ориентировочно составляют 450 млн гривен.

Источник: УНН
Теги: ВР
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