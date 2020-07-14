МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев

КИЕВ. 14 июля. УНН. Самыми популярными странами с точки зрения путешествий для украинцев является Венгрия, Турция, Хорватия, Албания, Черногория и Россия. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"У нас изменился рейтинг самых популярных стран, теперь у нас на первом месте по количеству уникальных просмотров - Венгрия. Мы продолжаем связывать популярность Венгрии с возможностью транзита через эту страну. Направление Балкан: Хорватия, Черногория, Албания. На втором месте у нас Турция... На третье место вышла Россия, почему-то очень многие граждане интересуются возможностью путешествий в Российскую Федерацию летом", - отметил он.

По его словам, на 11-е место в рейтинге вышла Украина.

"Из курьезных фактов, у нас на 11-м месте по популярности в рейтинге у нас Украина. Курьезность заключается в том, что это единственная страна на карте мира, которую мы разработали, информация о которой по объективным причинам не размещается, сайт о других странах, но не об Украине. Но мы высоко отмечаем украинцев, которые несмотря на все могут посещать Украину, зайдя на сайт", - добавил Кулеба.

Напомним, возможность путешествовать украинцам за границу связана с эпидемической ситуацией в Украине, сейчас для украинцев открыто 25 направлений для путешествий.