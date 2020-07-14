Кулеба раскритиковал заявления Саакашвили о власти Грузии

КИЕВ. 14 июля. УНН. Михеил Саакашвили не наделен правами и полномочиями представлять позицию Украины, но из-за его высказываний "отгребает" государство. Об этом во время брифинга во вторник сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

"В целом ситуация вызывает сожаление, так как, по сути, происходит следующее: есть гражданин Украины, не наделенный правами и полномочиями представлять позицию государства, но активно комментирующий ситуацию в Грузии накануне выборов. Имя этого гражданина - Михеил Саакашвили. И каждае его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс в том, что частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает", - отметил министр.

Он подчеркнул, что украинская сторона понимает ситуацию в Грузии, которая сейчас является очень чувствительной накануне выборов.

"Мы чрезвычайно ценим дружбу с грузинскими партнерами и рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя, потому что я глубоко убежден, что заявления ни одного частного лица не могут разрушить или подводить ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами", - подчеркнул Кулеба.

Он еще раз напомнил позицию МИД по этому вопросу, которая заключается в том, что Саакашвили является частным лицом и в своих комментариях относительно ситуации в Грузии не представляет позицию Украины.

Напомним, на прошлой неделе в МИД Грузии вызвали посла Украины из-за слов Саакашвили о "нелегитимности правительства".