В МИД назвали условия въезда в самые популярные среди украинских туристов страны
КИЕВ. 14 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил условия для въезда на территорию стран, которые являются самыми популярными туристическими направлениями для украинцев и сейчас позволяют въезд для наших граждан. Об этом министр сообщил во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.
"Что касается стран: Турция - на границе нужно пройти медосмотр, при появлении симптомов COVID-19 сделать бесплатный ПЦР-тест, нужен страховой полис на COVID, его можно приобрести онлайн или у туроператора, или непосредственно в аэропорту. В Сербию въезд разрешен без ограничений. В Хорватию для въезда нужен результат ПЦР-теста или обязательство пройти 14-дневный карантин. Въезд в Черногорию разрешен, а для тех, кто выезжает с территории Сербии, требуется обязательная 14-дневная обсервациям в карантинном учреждении. Багамские острова - перед вылетом нужно получить разрешение на странице агентства путешествий Багамских островов и по прибытию показать результаты негативного теста, которому не более 10 дней. Тунис - нужен результат ПЦР-теста и карантин от 7 до 14 дней. По Хорватии, поскольку она является очень популярной, условием получения разрешения на въезд в страну является наличие подтверждения отеля-апартаментов, если вы следуете с туристической целью", - сказал Кулеба.
По его словам, Украина не представляет миграционный риск для других стран, но в условиях пандемии и исключительно из-за пандемии, определяя правила въезда на свою территорию, страны ориентируются на пандемическую ситуацию в той стране, из которой прибывают граждане.
Напомним, ранее министр сообщил, что для украинских туристов пока открыто 25 направлений.
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