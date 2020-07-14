Украина бесплатно получит от Вьетнама 300 аппаратов ИВЛ

КИЕВ. 14 июля. УНН. Украина как гуманитарную помощь получит от Вьетнама 300 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Следующая новость касается поставки из Вьетнама 300 аппаратов ИВЛ. Мы очень долго работали над этим проектом, вы знаете, что в мире существует большой спрос на аппараты ИВЛ, вы знаете, что мир готовится ко второй волне коронавируса, и соответственно спрос на такие аппараты не приходит, он остается. Каждая страна пытается иметь надлежащий запас таких аппаратов для того, чтобы иметь возможность спасать жизни своих наиболее тяжелых больных, и мы по всему миру охотились на ИВЛ, и в конце концов нам удалось обеспечить предоставление Украине партии в 300 портативных аппаратов ИВЛ. Государство не заплатило за эти аппараты ни копейки. Эти аппараты являются гуманитарной помощью", - отметил он.

Напомним, Украина, в качестве гуманитарной помощи, получила от Республики Индия партию антивирусных препаратов "OMVIR", которые используются в лечении пациентов с COVID-19. Этих медикаментов хватит на лечение около 5 тыс. пациентов.