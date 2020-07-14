Совещание у Зеленского: больных COVID-19 на Закарпатье будут принимать еще четыре больницы

КИЕВ. 14 июля. УНН. На Закарпатье к приему больных COVID-19 привлечены четыре дополнительные больницы. Об этом в ответ на вопрос Президента Владимира Зеленского сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на традиционном совещании под председательством Главы государства, сообщили УНН в пресс-службе Президента.

"Четыре дополнительные больницы привлечены к работе с больными COVID-19 на Закарпатье, чтобы помочь с приемом инфицированных", - цитируют Ляшко в пресс-службе ОПУ.

"Надо, чтобы было обеспечено финансирование этих больниц с Национальной службы здоровья Украины. Если есть финансирование и обеспечение достаточного количества коек для приема больных, то об этом нужно докладывать не только мне - необходимо об этом рассказать людям на Закарпатье, чтобы они не волновались, что чего-то не хватает. Власть постоянно должна быть с людьми", - подчеркнул Глава государства.

В ответ Ляшко отметил, что мест для больных COVID-19 на Закарпатье достаточно, происходит стабилизация ситуации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил стабилизацию ситуации с коронавирусной инфекцией в Украине и заметил, что тех, кто выздоровел (651 человек), сегодня больше, чем тех, кто заболел (638 человек). Кроме того, с 2 тыс. 635 аппаратов ИВЛ в больницах первой очереди (247 заведений) задействовано только 153 единицы (5,8%). В 375 учреждениях здравоохранения подготовили 28 тыс. 732 кровати для лечения больных COVID-19.

Напомним, за сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Закарпатской областях и в Киеве.