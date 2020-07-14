Нардепы приняли за основу законопроект относительно незаконного завладения транспортом

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3301 о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством. Соответствующее решение поддержали 274 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере противодействия незаконным завладением транспортными средствами. Следовательно, незаконное внесение изменений, подделка, замена или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, его реализация, а также создание или содержание мест, в которых осуществляется сокрытие, разукомплектование или переоборудование таких транспортных средств наказывается штрафом от 1000 до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Также те же действия, совершенные организованной группой или преступной организацией наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

Напомним, разоблачена и прекращена деятельность преступной группы, которая на территории Киева и области незаконно завладела автомобилями марки "Toyota", стоимостью 6 млн гривен.