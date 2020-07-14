Парламентарии приняли изменения в закон о нотариате

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О нотариате" относительно устранения законодательных коллизий и пробелов. Соответствующее решение поддержали 349 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №1220 о внесении изменений в Закон Украины "О нотариате" относительно устранения законодательных коллизий и пробелов предусматривает улучшение уровня законодательной техники, унификацию терминологии, урегулирования уже устоявшихся отношений из-за замены устаревших названий и терминов.

По мнению авторов законопроекта, его принятие устраняет устаревшую терминологию, детализирует процедуру определения места жительства для малолетних и недееспособных, уточняет перечень лиц, которые на сегодня уже осуществляют соответствующие нотариальные действия и предусматривает уже существующее право нотариуса относительно государственной регистрации.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О нотариате" относительно устранения законодательных коллизий и пробелов.