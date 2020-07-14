МИД Армении вызвало посла Украины из-за заявления о конфликте с Азербайджаном

КИЕВ. 14 июля. УНН. Посла Украины в Армении Ивана Кулебу пригласили в МИД страны "в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе". Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Армении, передает УНН.

"14 июля в МИД РА был приглашен Посол Украины в Армении Иван Кулеба, которого принял заместитель Министра иностранных дел Шаварш Кочарян. Шаварш Кочарян представил Послу оценку МИД РА в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе встречи замглавы МИД Армении также проинформировал украинского посла о "нарушениях режима прекращения огня в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, о последовательном целенаправленном обстреле гражданской инфраструктуры и мирного населения, а также о ситуации, созданной в результате агрессивных действий Азербайджана".

Добавим, 13 июня в МИД обнародовали комментарий, где было указано, что "МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе, результатом чего стало осуществление 12 июля 2020 года артиллерийских обстрелов на Товузском направлении".

"Призываем стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884, принятых в 1993 году. Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", - говорилось в комментарии МИД Украины.

Напомним, Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить военные действия.