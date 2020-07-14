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Нардепы приняли законопроект об отмене регистрации книги учета для ФЛП

Нардепы приняли законопроект об отмене регистрации книги учета для ФЛП

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей, отменяющий обязательную регистрацию книги учета. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №2524 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей имеет цель совершенствования работы с электронным кабинетом налогоплательщика, упрощение налогового учета, стимулирование добровольного ограничения бумажного документооборота и отмены некоторых требований, которые потеряли актуальность на данном этапе развития отношений в налоговой сфере.

Законопроектом предусматривается отмена требования обязательной регистрации книги учета доходов и книги учета доходов и расходов, а также отмену обязанности ведения книги учета доходов для ФЛП 1 и 2 группы упрощенцев и 3 группы, которые не являются плательщиками НДС.

Такой налогоплательщик по собственному желанию может вести книгу учета доходов в бумажном или электронном виде. Ответственность в виде штрафов за неведение или ошибки в книге доходов наступает, только если такой плательщик сообщил о желании вести книгу учета доходов.

Кроме того, проект закона предусматривает улучшение электронного взаимодействия с налоговым органом, определяет, что контролирующий орган должен вести переписку с налогоплательщиками, подавшими заявление о желании получать документы через электронный кабинет, чем значительно будут уменьшены расходы государственного бюджета и улучшено взаимодействие с налогоплательщиком.

Напомним, парламентарии приняли за основу законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, законопроект, регистрация
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