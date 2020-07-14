Рада отправила на доработку законопроект, который позволит уволить Сытника

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины направила в парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности на повторное первое чтение законопроект №3133 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах. Проектом закона, в частности, предусмотрено увольнение директора НАБУ с должности, если на него в течение последнего года налагалось админвзыскание за правонарушение, связанное с коррупцией. Соответствующее решение поддержали 284 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проектом закона предлагается заменить в отдельных статьях законов Украины термин "коррупционное правонарушение", который применяется к административному взысканию, на термин "правонарушение, связанное с коррупцией", соответствующий положениям Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить ЗУ "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" положением, согласно которому лицо не может быть назначено на должность, а назначенное лицо освобождается от должности:

▪️ если имеет судимость за совершение преступления, если такая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке;

▪️ на которое в течение последнего года налагалось административное взыскание за совершение правонарушения, связанного с коррупцией, или привлекалось судом к ответственности за совершение умышленного преступления.

Также законопроектом предусматривается, что одним из оснований увольнения директора Национального бюро является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.

Напомним, что в декабре 2019 года Ровенской апелляционный суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника виновным в правонарушении, связанном с коррупцией.

Добавим также, что Национальное бюро расследований раскритиковало законопроект №3133, который предусматривает возможность увольнения Артем Сытник с должности директора НАБУ отметив, что такой закон рассматривается как попытка наступления на независимость правоохранительного органа.