В Раде зарегистрировали два постановления об отмене закона о легализации игорного бизнеса

КИЕВ. 14 июля. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали два проекта постановлений об отмене решения ВР о принятии в целом законопроекта по легализации игорного бизнеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, сегодня после принятия законопроекта 2285-д нардепы зарегистрировали постановления №2285-д-П и №2285-д-П1 об отмене решения ВРУ от 14 июля 2020 года о принятии Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Инициаторами проектов постановлений выступили нардепы из фракции ВО "Батькивщина", а также внефракционные народные депутаты.

Добавим, что согласно Регламенту ВРУ, председательствующий не сможет подписать законопроект о легализации игорного бизнеса, пока парламент не рассмотрит эти проекты постановлений. Следовательно, нардепы блокируют быстрое подписание закона председателем ВР и Президентом.

Напомним, ранее сегодня Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов Украины.