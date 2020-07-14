Убийство военного медика: главнокомандующий ВСУ и заместитель Ермака отправились на Донбасс

КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с убийством военного медика и ранением бойцов во время эвакуации тела погибшего военнослужащего в районе Зайцевого Донецкой области, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как сообщили в Офисе, на выполнение задания Главы государства на место выехали Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Это непостижимая трагедия для них, для нас, для страны", - заявил глава государства.

Как сообщал УНН, в Донецкой области прокуратура начала расследование обстрела медперсонала при эвакуации тела погибшего военнослужащего.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил Донецкой области в результате обстрела боевиков погиб военный медик, который пытался эвакуировать с поля боя тело погибшего сослуживца.