Минсоцполитики разрабатывает способы повышения пенсий семьям военных, погибших в АТО/ООС

КИЕВ. 14 июля. УНН. Министерство социальной политики Украины по поручению Президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает способы повышения пенсий семьям военных, погибших в АТО/ООС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Есть несправедливость потому, что военные, погибшие на войне в 2014-2018 годах, тогда получали зарплату в пару тысяч гривен. Поэтому пенсии, которые сейчас поступают их родителям, очень отличаются от пенсий родителей тех воинов, которые погибли, получая заработную плату 14, 16, 20 тысяч. Поэтому пенсия там в разы меньше, и они говорят о несправедливости", - подчеркнул Президент Владимир Зеленский.

Минсоцполитики работает над решением этой проблемы, а также рядом других несправедливых диспропорций в размерах пенсий, которые существуют на сегодняшний день.

"Мы сейчас готовим, во-первых, комплексное упорядочение солидарной пенсионной системы, направленное, в том числе, на уменьшение разрыва между минимальными и максимальными пенсиями, во-вторых, мы работаем над программами повышения пенсий, которые предлагаем реализовать в 2021 году. Пенсионное обеспечение бывших военнослужащих и членов их семей - важный вопрос, который мы обязательно включаем в вышеуказанные предложения", - сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету министров разобраться с проблемой несправедливого начисления пенсий семьям защитников, погибших в зоне проведения АТО/ООС на Донбассе.