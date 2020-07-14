Зеленский позволил передать Антикоррупционному суду здание ГП "Антонов" в Киеве

КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о передаче Высшему антикоррупционному суду нежилого здания ГП "Антонов", передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как сообщили в Офисе, Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов" относительно уточнения некоторых вопросов реструктуризации задолженности с целью создания предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением" № 730-ІХ, который Верховная Рада Украины приняла 18 июня 2020 года.

Документ предусматривает передачу от ГП "Антонов" в управление Высшему антикоррупционному суду нежилого здания (литера А) по адресу: г. Киев, проспект Победы, 41 по рыночной стоимости, определенной отчетом о независимой оценке имущества.

Таким образом, закон поможет завершить передачу ВАКСУ здания, которое он сейчас уже использует. Кроме того, это будет способствовать улучшению состояния ГП "Антонов", ведь передача прав на непрофильный актив, который уже не использовался госпредприятием, погасит часть его обязательств перед бюджетом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, Зеленский подписал закон о поддержке культуры, туризма и бизнеса во время карантина.