В четверг будет проголосован Избирательный кодекс - Арахамия

КИЕВ. 14 июля. УНН. В четверг будут проголосованы изменения в Избирательный кодекс. Изменения планируют пройти за 2-3 часа. Об этом журналистам сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

"Избирательный кодекс будет проголосован в четверг. У нас сегодня было у Разумкова заседание всех глав фракций, мы определились, каким образом будем двигаться. Там 4 тыс. поправок. Для того, чтобы никто не блокировал, как было с игорным бизнесом, мы решили, каким образом, сколько кто-то возьмет слов, сколько минут и затем сколько поправок в подтверждение. И где-то мы за 2-3 часа пройдем весь Избирательный кодекс", - сказал Давид Арахамия.

Напомним, "Слуги народа" обсудили изменения в Избирательный кодекс и провели рейтинговое голосование по чувствительным параметрам избирательного законодательства.