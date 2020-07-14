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Совбез впервые за четыре месяца провел заседание в стенах ООН

Совбез впервые за четыре месяца провел заседание в стенах ООН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Впервые за четыре месяца Совбез провел заседание в стенах ООН. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает УНН.

"Без привычных видов стола-подковы, но при физическом присутствии - впервые за четыре месяца Совбез провел заседание в стенах ООН", - написал Николенко.

По его словам, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Нью-Йорке, штаб-квартира готовится к постепенному открытию.

"Первая фаза должна начаться 20 июля, когда в здании смогут одновременно находиться не более 400 человек (10% от обычного количества посетителей)", - написал Николенко.

Напомним, 1 июля Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на время пандемии COVID-19.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина
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