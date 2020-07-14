В ВР готовят срыв снижения "зеленого" тарифа, Комитет заспамили правками по "схеме Коломойского" - Трохимец

КИЕВ. 14 июля. УНН. По состоянию на сейчас народные депутаты подали к правительственному законопроекту 3658, которым Кабинет министров Украины предлагает уменьшить "зеленый" тариф уже 300 поправок. К концу дня их может быть как минимум тысяча. Об этом сообщил советник и.о. министра энергетики Александр Трохимец, передает УНН.

"Похоже, включен сценарий срыва договоренностей, достигнутых между Правительством и инвесторами. Такая же технология "законодательного спама" была применена к "антиколомойському" закону о банках. Вероятно здесь "работает" и группа "народных" депутатов. Завтра увидим кто", - отмечает Трохимец.

По его словам, срыв снижения "зеленого" тарифа приведет к огромным убыткам государства.

"Понимают ли это депутаты? Вопрос, наверное, риторический ... ", - резюмировал Трохимец.

Напомним, сегодня ВР проголосовала за сокращение срока подготовки законопроекта о "зеленой" энергетике. Все правки должны поступить до конца дня.

Также напомним, указанный законопроект предусматривает снижение "зеленого" тарифа, который должен сэкономить госбюджету 6,5 млрд грн ежегодно или 2 млрд евро в целом.