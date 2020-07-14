Зеленский - директору МВФ: новый глава НБУ будет независимым технократом

КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Речь шла о назначении нового главы НБУ и продолжении сотрудничества с МВФ, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как сообщили в Офисе, Глава государства подчеркнул, что продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для Украины.

"Мы высоко ценим всестороннюю поддержку, которую оказывает МВФ в этот сложный для нашей страны период", - сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что провел встречи с представителями коммерческих и государственных банков и сформировал короткий список кандидатов на должность главы Национального банка, которые ему предложили представители банковского сектора. Он заверил, что до конца недели предложит парламенту кандидатуру председателя НБУ.

"Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", - подчеркнул Президент.

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Владимир Зеленский выразил убеждение, что НБУ совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, что будет служить залогом макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования в Украине.

"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, что может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость регулятора", - заявил Президент.

Глава государства отметил, что основными критериями выбора кандидатуры является профессионализм, честность и безупречная репутация.

Владимир Зеленский заверил Кристалину Георгиеву в твердом желании Украины продолжать сотрудничество с МВФ и отметил, что принятый закон о банковской деятельности является прямым свидетельством этого стремления.

Напомним, что 3 июля ВР уволила Смолия с должности главы Нацбанка.