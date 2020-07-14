Разумков заявил, что каникул для Верховной Рады, как таковых, не будет
КИЕВ. 14 июля. УНН. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что каникул для Верховной Рады, как таковых, не будет, поскольку уже начинается предвыборная компания и депутаты-мажоритарщики возвращаются работать в регионах. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Мы вчера имели внеочередное заседание. Сегодня было два внеочередных заседания. Одно из них было рекордно короткое, всего 3 минуты, но тем не менее. И, исходя из этого, это дает нам возможность еще в среду, четверг и пятницу принять важные законы для государства, перед тем, как мы пойдем на так называемые каникулы. Потому что для Верховной Рады, каникул, как таковых, не будет. Депутаты-мажоритарщики возвращаются работать в регионах. Давайте говорить правду и называть вещи своими именами, уже начинается предвыборная кампания. Люди начнут работать при подготовке к местным выборам. Депутаты, прошедшие по спискам партии, я думаю, также будут привлечены к этому процессу", - сказал Разумков.
Он отметил, что есть договоренность со всеми депутатскими фракциями, группами, если будет необходимость, то готовы будут созвать внеочередную сессию Верховной Рады.
"Одну или две, в зависимости от того, какие важные законы, возможно, не смогут ждать до следующей сессии", - добавил Дмитрий Разумков.
Ранее сообщал УНН, что Верховная Рада собираться на внеочередные заседания во время летних каникул.