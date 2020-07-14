Украина - ЕС: подписание соглашения о совместном авиапространстве должно произойти как можно быстрее
КИЕВ. 14 июля. УНН. Подписание соглашения об Общем авиационном пространстве должно произойти как можно быстрее. Об этом шла речь во время телефонного разговора вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной, министра инфраструктуры Владислава Криклия с еврокомиссаром по вопросам транспорта Адиной-Йоанной Велян, передает УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице Стефанишиной в Facebook.
"Соглашение будет способствовать развитию украинской авиационной индустрии, увеличению количества рейсов и пассажиропотока", - отметила вице-премьер.
Во время разговора вице-премьер также подчеркнула важность включения внутренних водных путей Украины в региональную карту Трансевропейской транспортной сети (TEN-T), в частности украинской части реки Дунай.
"Активизация участия Украины в реализации Дунайской стратегии ЕС является одним из моих приоритетов. Речь идет об усилении нашего практического сотрудничества и сообщения с государствами-членами ЕС", - отметила она.
Учитывая растущую динамику торговли Украины с ЕС, участники отметили полезность налаживания структурированного диалога по вопросам логистики. Также обсудили помощь ЕС для реализации инфраструктурных проектов.
Напомним, Украина настаивает на заключении соглашения о совместном авиапространстве с ЕС.