Разумков: возвращать зарплаты чиновникам рано, еще карантин не кончился

КИЕВ. 14 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что возвращать зарплаты всем чиновникам рановато, ведь еще не закончился карантин. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“Исходя из того, в какой достаточно непростой ситуации сегодня находится государство, я в первую очередь говорю с точки зрения экономики, я понимаю, что это все в большой степени последствия коронавируса, но возвращать пока зарплаты всем чиновникам — я думаю, что рановато, назовем это так. У нас еще не закончился карантин. Те ограничения, которые есть, большей части представителей государственных институтов позволяют нормально существовать”, — сказал Разумков.

Он отметил, что каждый человек хочет получать больше, но зарплата чиновников должна быть соразмерна с тем, что получают люди.

Напомним, 29 апреля Кабмин установил зарплаты чиновникам до конца карантина, с лимитом в 47 тыс. грн.