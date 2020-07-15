В Беларуси продолжаются стихийные протесты из-за отказа регистрировать независимых кандидатов в президенты

КИЕВ. 15 июля. УНН. В Беларуси после решения Центральной избирательной комиссии о допуске к участию в выборах президента отдельных кандидатов сотни людей вышли на улицы в знак протеста. Об этом сообщает “Радио Свобода”, передает УНН.

По сообщению издания, милиция начала массово задерживать людей. Правозащитный центр “Весна” сообщает, что в Минске задержали более 40 человек (в том числе журналистов), в Гомеле — 10 человек, из них двое журналистов. В Бресте задержали семерых, по два человека — в Бобруйске и Солигорске, также, по сообщениям, является задержание в городе Пружаны.

В соцсетях, корреспондентов “Еврорадио” милиция задержала прямо во время прямой трансляции. Также в прямом эфире задержали двух корреспондентов белорусской службы “Радио Свобода” и нескольких журналистов телеканала “Белсат”.

По свидетельствам журналистов, один из сотрудников ОМОНа избил одного из задержанных, который оказывал сопротивление при задержании.

Милиция в Минске начала перекрывать доступ к площади Независимости в центре города. К месту событий привезли несколько автозаков, пресс-служба белорусского Министерства внутренних дел распространила заявление о недопустимости массовых беспорядков и несанкционированных акций.

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Центризбирком Беларуси 14 июля зарегистрировал кандидатов на президентский пост. Ими стали действующий президент Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черачень, Андрей Дмитриев, Анна Конопацька.

Главного оппонента Лукашенко, экс-главу правления “Белгазпромбанка” Виктора Бабарыка, ЦИК регистрировать отказалась. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

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Другой потенциальный оппонент действующего президента — основатель Парка высоких технологий и бывший помощник Лукашенко по вопросам науки Валерий Цепкало — не смог зарегистрироваться, так как после проверки ЦИК причислила ему только 75 тыс. подписей. Это менее половины от всего количества собранных претендентом в кандидаты.