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Подготовка к учениям: военные корабли НАТО вошли в Черное море

Подготовка к учениям: военные корабли НАТО вошли в Черное море

КИЕВ. 15 июля. УНН. Подразделения Постоянной морской команды НАТО (SNMG2) вместе с Постоянной группой НАТО противоминных действий (SNMCMG2) вошли в акваторию Черного моря. Совместно с украинскими и болгарскими военными они примут участие в двух региональных учениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Объединенного командования ВМС НАТО.

Так, подразделение SNMG2 зашло в Черное море 9 июля и имеет в составе три фрегата из Испании, Румынии и Турции. Во главе подразделения находится контр-адмиралом Мануэль Агирре (ВМС Испании), с испанским фрегатом “Alvaro de Bazan” (F-101) в качестве флагмана.

Корабли SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta вышли в Черное море 7 июля, где к ним присоединился румынский тральщик, вместе с которым они 10 июля прибыли в Бургас, что в Болгарии.

Ранее УНН сообщал, что военные корабли НАТО во главе с испанским фрегатом Álvaro de Bazán готовятся к учениям.

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Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Черное море, Болгария
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