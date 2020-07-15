Правительство сегодня рассмотрит усиление ответственности за "минирование"

КИЕВ. 15 июля. УНН. Сегодня на заседании Кабинета министров правительство планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.

Также, чиновники сегодня рассмотрят ряд проектов постановлений Верховной Рады Украины "Об изменении и установлении границ города", относительно Рубежного Луганской области, Овруча Овручского района Житомирской области, Городка Городокского района Хмельницкой области, Великих Мостов Сокальского района Львовской области, Арциза Арцизского района Одесской области, Днепра и Днепровского района Днепропетровской области и Рогатина Рогатинского района Ивано-Франковской области.

Будет рассмотрен проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" относительно эксперта по радиационной защите.

Кабмин рассмотрит также проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" и проект протокольного решения.

Кроме того, планируется рассмотреть проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19).



В повестке дня также есть несколько проектов постановлений, в частности о внесении изменений в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и о внесении изменений в Порядок утилизации ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть проект постановления №3650 о создании и ликвидации районов, после чего планирует рассмотреть постановление о назначении очередных местных выборов в Украине, рассмотрение которого отложили в ВР из-за обращения Президента Зеленского.