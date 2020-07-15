Рада определилась с членами комиссии в конкурсе на должность директора ГБР

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3768 об определении представителей ВР в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований. Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии назначили в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований следующих лиц:

Козлова Андрея - члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины 2016-2019 годов (по согласованию);

Москвич Лидию - заведующего кафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, доктор юридических наук, профессора (по согласованию);

Нора Василия - заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктора юридических наук, профессора, академика Национальной академии правовых наук (по согласованию).

Напомним, что Рада дважды провалила голосование за состав комиссии в конкурсе на должность директора ГБР: 19 мая и 5 июня.

В начале июля комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности определил кандидатов, которых будет рекомендовать для утверждения парламентом в комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Госбюро расследований.