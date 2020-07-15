Рада не определилась с членами комиссии в конкурсе на должности в САП

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада Украины провалила проект постановления №3769 об определении представителей ВР в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. За постановление проголосовали 193 народных депутатов Украины, чего не хватило для его принятия, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии должны были определить в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре семь человек, среди которых директор Института последипломного образования Национальной академии внутренних дел Лариса Удалова и член Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права Виталий Куц.

Добавим, что назначение на административную должность в САП осуществляется по результатам открытого конкурса. В конкурсную комиссию входят четыре человека, определенные Советом прокуроров Украины и семь человек, определенных ВРУ. Эти лица должны иметь безупречную деловую репутацию и общественный авторитет.

Как сообщал УНН ранее, в понедельник, 6 июля 2020 года, в Офисе Генерального прокурора состоялась встреча Генерального прокурора Ирины Венедиктовой с послами стран "Группы семи" и Европейского Союза, во время которой она рассказала о том, как будет проходить конкурс на должность нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.