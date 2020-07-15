Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,09 0,1548  EUR: 30,69 0,1511 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Заседание ВРУ, на котором планируют назначить местные выборы
Эксклюзивные новости УНН
Кабмин на следующей неделе рассмотрит вопрос продления карантина в Украине
Кабмин на следующей неделе рассмотрит вопрос продления карантина в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
4620

Рада не определилась с членами комиссии в конкурсе на должности в САП

Рада не определилась с членами комиссии в конкурсе на должности в САП

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада Украины провалила проект постановления №3769 об определении представителей ВР в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. За постановление проголосовали 193 народных депутатов Украины, чего не хватило для его принятия, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии должны были определить в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре семь человек, среди которых директор Института последипломного образования Национальной академии внутренних дел Лариса Удалова и член Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права Виталий Куц.

Добавим, что назначение на административную должность в САП осуществляется по результатам открытого конкурса. В конкурсную комиссию входят четыре человека, определенные Советом прокуроров Украины и семь человек, определенных ВРУ. Эти лица должны иметь безупречную деловую репутацию и общественный авторитет.

Как сообщал УНН ранее, в понедельник, 6 июля 2020 года, в Офисе Генерального прокурора состоялась встреча Генерального прокурора Ирины Венедиктовой с послами стран "Группы семи" и Европейского Союза, во время которой она рассказала о том, как будет проходить конкурс на должность нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: УНН
Теги: ВР, САП
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.