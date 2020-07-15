КСУ завтра рассмотрит дело о конституционности закона о банках

КИЕВ. 15 июля. УНН. Конституционный Суд Украины 16 июля начнет рассмотрение дела о конституционности закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"16 июля в 10:00 Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 64 народных депутатов Украины относительно конституционности отдельных положений Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности" и закона в целом, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона", - говорится в сообщении.

Сообщается, что субъект права на конституционное представление обратился в КСУ с ходатайством признать отдельные положения этого ЗУ и закон в целом, отдельные положения Гражданского кодекса Украины, Уголовного процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, Хозяйственного процессуального кодекса Украины, законов Украины "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности", "О системе гарантирования вкладов физических лиц", "Об исполнительном производстве" с изменениями такими, которые не соответствуют ряду предписаний Конституции Украины.

Так, авторы представления считают, что оспариваемыми положениями указанных законодательных актов НБУ, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и связанным с ними государственным учреждениям предоставлено преимущества по обжалованию их распорядительных актов перед другими участниками судебного процесса. Кроме того, по мнению народных депутатов, изменениями, внесенными законом, нивелирован принцип верховенства права, основы состязательности и равенства участников судебного процесса и таким образом нарушено право на справедливый суд и эффективную судебную защиту истцов по делам относительно обжалования указанных распорядительных актов.

Напомним, в Конституционный Суд Украины поступило представление 64 народных депутатов относительно конституционности так называемого закона о банках.

Как сообщалось, Президент Зеленский подписал закон о банках 21 мая.